Neuss: Rewe-Leiter ärgert sich über Wildparker

Supermarktparkplatz in Kaarst

Thomas Röttcher steht auf dem Parkplatz seines Rewe-Marktes an der Neusser Straße in Kaarst. Die Wildparker-Problematik ist bei ihm ein Dauerthema. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst An der Neusser Straße 6-10 werden täglich viele Kundenparkplätze blockiert. Das Problem könnte sich verschlimmern.

Für Thomas Röttcher ist es ein Ärgernis. Dreimal täglich kontrollieren seine Mitarbeiter den überschaubaren Parkplatz des Rewe-Marktes an der Neusser Straße 6-10. Röttcher hat den Parkplatz gepachtet und zahlt entsprechend Miete, doch bei den regelmäßigen Kontrollgängen könnte man als Beobachter auf die Idee kommen, dass es sich dabei um einen kostenlosen Parkplatz handelt, der der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das Wildparker-Problem beschäftigt den Unternehmer bereits seit geraumer Zeit.

Und innerhalb dieser unerwünschten Gruppe gebe es sogar noch „Unterkategorien“. So werde der Parkplatz nicht nur von Kunden der umliegenden Geschäfte genutzt, sondern auch als Park-and-Ride-Platz. „Es gibt Leute, die treffen sich hier morgens, stellen ihre Autos ab und bilden Fahrgemeinschaften“, sagt Röttcher. Teilweise blockierten Autos mit Kennzeichen aus Bochum oder Köln die Stellplätze. „Jeder Parkplatz, der unberechtigt benutzt wird, kostet mich Kunden und Umsatz“, klagt Röttcher.

Mittlerweile gibt es vorformulierte Schreiben, die die Mitarbeiter bei ihren Kontrollen hinter die Windschutzscheibe der Wildparker klemmen. Laut Röttcher schrecken manche davon auch nicht zurück, den Behinderten- oder Mutter-Kind-Parkplatz zu blockieren, weil diese überdacht sind. „Bei denjenigen, die zwei oder dreimal erwischt werden, schreibe ich noch einen kleinen ,Gruß’ auf den Zettel“, sagt Röttcher, der vor der Maßnahme Abschleppen aber – noch – zurückschreckt. „Dieses Mittel will ich im Moment noch nicht einsetzen“, sagt er. Aktuell setzt Röttcher noch auf den Dialog, scheut auch die persönliche Ansprache nicht, sollte er jemanden auf frischer Tat ertappen.

Aber warum ist der Parkplatz an der Neusser Straße 6-10 so gefragt? Bei diesem Aspekt wird die Stärke des Marktes – die zentrale Lage – zu einer Schwäche. „Von dort aus kommt man überall hin“, sagt Röttcher, der nicht ausschließen möchte, in Zukunft häufiger abschleppen zu lassen. Zunächst sollen jedoch die Kontrollen auf dem Parkplatz des 2011 eröffneten Marktes verstärkt werden.