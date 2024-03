Verkaufsoffner Sonntag in Kaarst-Büttgen Ostermarkt ist wieder ein Publikumsmagnet

„Büttgen hebt ab“, hatte die IG Büttgen den Kindern versprochen. Das bestellte Karussell kam aber nicht. In letzter Sekunde erklärte sich die Familie Traber bereit, ein kleines auf Nostalgie getrimmtes Karussell herbeizuschaffen. Die Kinder, die dort ihre Runden drehten, wirkten glückselig und die Eltern hatten ein schönes Fotomotiv. Überhaupt schien es so, als wären alle zufrieden. Michaela Lammich und Daniela Franz boten Häkel-, Holz- und Betonarbeiten an. Die Frauen waren zum ersten Mal auf dem Büttgener Ostermarkt und sie zogen am frühen Nachmittag eine überaus positive Zwischenbilanz: „Es hat sich schon deutlich gelichtet“, sagte Michaela Lammich. Einige von den großen Ostereiern aus Beton waren aber noch da. „Ganz toll, was die hier gemacht haben“, lobte Walter Schmidt, während es am Stand mit dem Dosenwerfen so richtig schepperte. Auch das Entenangeln war für die Kinder wieder eine Attraktion. Werner Klein aus Willich-Antrag begeisterte Liebhaber besonderer Spirituosen wie den Produkten der Feinbrennerei Prinz aus Österreich. Hinzu kamen Eigenkreationen und promillehaltige Spezialitäten wie der „Männerlikör für starke Frauen“. Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch Werner Klein höchst zufrieden war.