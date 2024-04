Saisonstart in Kaarst Mühlenflügel drehen sich wieder

„Müller gesucht“, stand auf einem kleinen grünen Schild auf den Tischen in und vor der Mühle. Auf der Rückseite stand „Helfer gesucht“. Am Sonntag spürte man von diesem Fachkräftemangel nicht viel. Illa Davidts war mit ihren 86 Jahren die älteste Servicekraft, und man merkte ihr an, dass ihr der Dienst in der Mühle Spaß macht. Mit ihren 35 Jahren liegt Hatice Carli unter dem Durchschnittsalter der Mühlenleute, aber auch sie vermittelt den Eindruck, dass der Job ihr Spaß macht. „Wir haben momentan fünf ausgebildete Müller“, erklärte Pressesprecher Rolf Toepel. Sie dürften alle im Rentenalter sein. Günter Fritze freute sich mit seinen 76 Jahren, endlich wieder eine Führung leiten zu können. Zu Führungen sind aber nicht nur die fünf ausgebildeten Müller befähigt. Peter Berenzen ist so ein Mühlenführer, ebenso Rolf Toepel. Er ließ die Historie der Mühle Revue passieren, erzählte unter anderem, dass 1756 am jetzigen Standort eine Mühle aus Stein errichtet worden war – und dass die „BraunsMühle“ bis zum Jahre 1957 als Mühle im Betrieb war. Das Mehl für die Kuchen darf aber nicht in dieser voll funktionstüchtigen Mühle gemahlen werden, das hat das Gesundheitsamt nicht genehmigt. Der Grund: Das Mehl darf nicht mit Holz in Verbindung kommen.