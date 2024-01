Neueröffnung in Kaarst „Megaherz“ eröffnet neues Yogastudio für innere Stärke

Yoga ist für sie eine Praxis der Selbstermächtigung, ein Weg zu innerer Stärke. Was sie für sich selbst erlebt hat, will sie an andere weitergeben. Sie ließ sich zur Yogalehrerin ausbilden und machte sich selbständig. Heute hat sie 1000 Namen in ihrer Kartei. Zu ihrem Team zählen inzwischen zwölf aktive Yoga-Lehrerinnen. Das ermöglicht es dem Studio, breit aufgestellt zu sein: Angeboten werden Vinyasa (Yoga in Bewegung), Hatha Yoga (kräftigende Übungen) oder Yin Yoga (ruhiger Yoga-Stil mit minutenlangem Verharren), Rückenyoga, aber auch Präventionskurse, die von den Krankenkassen bezuschusst werden, oder Pilates (ganzheitliches Körpertraining). Auch Yoga bei Krebs wird angeboten. Tatiana Schäfers sieht sich selbst als eher rationalen Menschen, jedenfalls in ihrem früheren Berufsleben. Der Name Megaherz ist ihr bei einem intensiven Spaziergang „zugeflogen“. Er soll an energetische Schwingungen, an Herz und Hertz-Frequenz erinnern.