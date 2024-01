Traditionsunternehmen in Kaarst Langjährige Mitarbeiterinnen vom Friseur-Salon Braun ausgezeichnet

Das zeigt sich auch daran, dass der Friseur anders als viele andere Unternehmen nicht vom Fachkräftemangel betroffen ist. Derzeit lernen dort zehn Auszubildende das Handwerk. Zwar merke auch Kabbe, dass die Anzahl der Bewerbungen zurückgeht. Doch, so sagte er in einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion, sei er in der „gesegneten Situation, einen großen Betrieb zu haben“. Denn der Salon ist der größte in Nordrhein-Westfalen und einer der größten Einzelfriseure in ganz Deutschland. „Wir können anders als kleine Betriebe vernünftige Gehälter zahlen“, sagte er. Und auch Innovation spielt bei dem Friseur eine große Rolle: So startet das Unternehmen in diesem Jahr eine neue Kooperation, die ermöglicht, dass vier Auszubildende neben den regulären Tätigkeiten auch den sogenannten Calligraphie Cut erlernen können. Dabei handelt es sich um eine spezielle Schnitttechnik, die für mehr Volumen, weniger Spliss und mehr Glanz im Haar sorgen soll. Ermöglicht werden soll das mit einer drei Grad geneigten, scharfen Klinge, die konstant im 21 Grad Winkel durch das Haar gleitet. Die Technik erfordert ein hohes Maß an Präzision und Kreativität. Das Angebot sei eine Besonderheit bei Braun.