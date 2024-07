Vor zwei Jahren in Kaarst eröffnet Eine Zahnarztpraxis wie im Märchenwald

Vor zwei jahren hat Nathalie Henrich am Kaarster Waldrand eine Zahnarztpraxis speziell für Kinder eröffnet. ,,Mein Onkel ist Zahnarzt im Sauerland, und schon als Kind durfte ich ihm bei Versiegelungen der Zähne bei meiner Schwester assistieren", erinnert sich die Ärztin. Deshalb war ihr bereits vor der weiterführenden Schule klar, dass sie Zahnärztin werden möchte. Nach ihrem Studium arbeitete sie zuerst als Assistenzärztin in Ulm und später als angestellte Zahnärztin in einer Klinikt. Nach einigen Jahren zog es sie mit ihrer Familie ins Rheinland. In dieser Zeit wuchs auch ihr Interesse an der Kinderzahnmedizin.. Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen und eine eigene Praxis speziell für Kinder zu eröffnen, ist über die Jahre gereift. Die kleinen Patienten würden besondere Anforderungen mitbringen, sagt die Zahnärztin, dazu gehöre auch der spezielle Einsatz von Materialien und Techniken. Die Behandlung von Milchzähnen werde ihrer Meinung nach oft unterschätzt. Die Auswirkungen von Karies und anderen Zahnproblemen im Kindesalter auf die bleibenden Zähne können gravierend sein und unter Umständen umfangreiche Behandlungen nach sich ziehen.