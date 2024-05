Mit über 80 Jahren vor dem Kaarster Traualtar „Ich habe im Pfarrbüro nachgefragt, ob es sich nicht um eine Goldhochzeit handelt“

Auf die Frage an die Braut am Tag vor ihrer kirchlichen Hochzeit, ob sie denn auch aufgeregt sei, antwortet Anita Bobon: „Natürlich! Jetzt geht es auf den Ernst des Lebens zu!“ Das hört sich fröhlich unbeschwert an. Bräutigam Rudolf Bobon meint dagegen, er sei „ganz gelassen“. Ist schon eine Hochzeit an sich etwas Besonderes, so ist es vor allem dieses Brautpaar: Anita Bobon zählt 88, Rudolf 86 Jahre. Und nun haben sie sich zur kirchlichen Hochzeit nach katholischem Ritus entschlossen, weil ihnen das „sehr wichtig ist“, wie die Eheleute betonen.