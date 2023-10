Kundgebung in Neuss Mehr als 400 Menschen demonstrieren für Frieden in Israel

Auch Römgens forderte mehr als nur Lippenbekenntnisse, er sprach von konkreten Maßnahmen wie einem Verbot von antisemitische Organisationen und Vereinigungen, die das Existenzrecht Israels nicht anerkennen. Erst am vergangenen Wochenende fand eine Demonstration in Düsseldorf statt, wo laut Römgens 800 Menschen öffentlich das Existenzrecht Israels in Frage gestellt und die brutalsten Taten beim Terroranschlag der Hamas relativiert hatten. „Wir dürfen nicht zulassen, dass in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch hier in Neuss Menschen bei Pro-Palästinensischen Demonstrationen auf die Straße gehen und Terroranschläge auf Israel oder auf jüdisches Leben bejubeln. Es widert uns an!“, machte Römgens deutlich.