Kaarst : Hörgenuss bei einem nur schwach besuchten Neujahrskonzert

Kaarst Das Ensemble „Les Lumiers“ überzeugte mit Werken von Johann Sebastian Bach. Für den Dirigenten war das Gastspiel ein Wiedersehen mit Freunden.

Ein schriftliches Programm gab es nicht, aber Michel Rychlinksi als musikalischer Leiter gab vor jedem Stück ausreichend Informationen: Das Neujahrskonzert des Kölner Ensembles „Les Lumieres“ in der Pfarrkirche Sieben Schmerzen Mariens entpuppte sich als wahrer Hörgenuss.

Rychlinksi, vor zehn Jahren in Kaarst im Rahmen einer Elternzeitvertretung tätig, freute sich über viele bekannte Gesichter im Publikum und die Möglichkeit, das von ihm gegründete Ensemble vorzustellen. „Les Lumieres“ setzt sich aus Profis, Nachwuchskräften und geeigneten Laien zusammen und operiert auf europäischer Ebene. Aktuell agiert das Ensemble in deutsch-französischer Besetzung, sucht aber weitere Teilnehmer in anderen Ländern. Chor und Orchester verbinden sich zu einem Projekt, das Toleranz und Völkerverständigung musikalisch umsetzt.