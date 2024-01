Neujahrsempfang Lobende Worte von Bärbel Höhn für die Grünen in Kaarst

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde auch der Ehrenpreis der Kaarster Grünen verliehen, der an das Repair-Café ging und von Organisatorin Renate Dübbers in Empfang genommen wurde. Das Repair-Café existiert seit 2018. Viermal im Jahr schauen sich Ehrenamtler vor allem Geräte mit Netzstecker an, versuchen, sie wieder in Gang zu setzen. Dabei gibt es Kaffee und Kuchen. Das nächste Repair-Café findet am 3. Februar von 12 bis 16 Uhr im Raum E 20 im VHS-Haus statt.