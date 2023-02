Neue Brücke in Kaarst Sparkurs wird nicht ernst genommen

Groß waren die Worte im Juni 2021, als Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung angekündigt worden waren. Heute scheint das alles in Vergessenheit geraten zu sein. Allein die Planungskosten in Höhe von 31.000 Euro für die neue Brücke im Stadtpark sind immens. Und die Verantwortlichen lassen es vom Besten der Besten planen, vom renommierten Büro „Schüßler-Plan“, das sonst Projekte in dreistelliger Millionenhöhe bearbeitet.