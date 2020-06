Kultur in Kaarst : Drive-in-comedy in Kaarst ist beendet

Ein roter Wirbelwind auf der Kaarster Bühne: Tahnee war die letzte Künstlerin, die bei der Drive-in-comedy auftrat. Foto: "Tinter, Anja (ati)"/Tinter, Anja (ati)

Kaarst Zum Abschluss trat Tahnee auf die Bühne. Die Heinsbergerin begeisterte ihre Fans so, dass das Ordnungsamt drohte, die Veranstaltung wegen der Huperei abzubrechen. Kulturmanager Dieter Güsgen hätte sich mehr Zuschauer gewünscht.

Die Drive-in-comedy auf dem früheren Ikea-Gelände ist Geschichte. Am Samstag fand die letzte der insgesamt 16 Kleinkunstveranstaltungen dort statt, wo früher Ikea-Kunden parkten. Tahnee erwies sich als Wirbelwind mit vielen Talenten. In diesem Jahr ist die Comedienne mit dem Bayrischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden. Die Besucher in ihren Autos drückten so oft begeistert auf die Hupe, dass ein Abbruch der Veranstaltung in der Luft lag. Kulturmanager Dieter Güsgen zog zum Schluss gegenüber der NGZ eine Bilanz. Und er erklärte, warum die Kaarster Erfindung „Comedy-drive-in“ nicht in die Verlängerung geht.

„Vulvarine“ heißt das zweite Soloprogramm der Kleinkünstlerin, die 2016 die Moderation des fast schon legendären Formats „NightWash“ übernommen hatte und die am Montag um 22.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ zu sehen sein wird. Ihre Offenheit und ihre Spielfreude sind ihr Markenzeichen. Besonders glänzt Tahnee immer dann, wenn sie bekannte und unbekannte Menschen parodiert. Sie begeistert aber auch mit ihren Geräuschen, erinnert dabei ein bisschen immer auch an Nina Hagen. Sie positioniert sich als eine junge Frau, die sich herausnimmt, das zu tun, was ihr Spaß macht und alles andere zu lassen. Indirekt macht sie anderen Menschen Mut, ihr eigenes Leben zu leben. Und die Heinsbergerin beweist, dass ihre Region mehr zu bieten hat als nur den Corona-Virus. Dass sie auf Frauen steht, daraus macht sie kein Geheimnis. Das „erste Mal mit einem Typen“ sei zugleich auch das letzte Mal gewesen.

Kulturmanager Dieter Güsgen stellte das außergewöhnliche Kabarett- und Kleinkunstprogramm auf die Beine. Foto: "Tinter, Anja (ati)"/Tinter, Anja (ati)

Info „Kaarst total“: noch keine Entscheidung Ausverkauft Von den 16 Veranstaltungen waren nur die von Torsten Sträter, Jürgen Becker und Kasalla (2) ausverkauft. Stadtfest In den nächsten zwei Wochen wird entscheiden, ob das Stadtfest „Kaarst total“ in diesem Jahr stattfinden wird.

Der rothaarige Wirbelwind parodiert Nervensäge Heidi Klum ebenso wie ihre frühere Ballettlehrerin Irena Kostova aus Bulgarien mit dem rollenden „R“. Manchmal erinnert sie an eine Hexe aus einem Märchen. Ein Anliegen ist es Tahnee, gegen Schubladendenken anzukämpfen. Sie knüpft sich Ausländerfeinde vor, indem sie dem Publikum vor Augen führt, was alles fehlen würde, wenn es Ausländer nicht gäbe. Ihr Appell: „Wir brauchen mehr Selbstakzeptanz.“

Mitarbeiter des Ordnungsamtes mussten übrigens zwischendurch eingreifen: Auf den beiden riesigen Leinwänden war einmal nicht Tahnee zu sehen, sondern die Aufforderung „Nicht mehr hupen – Ordnungsamt“ zu lesen. Die Fans gaben erst Ruhe, als der Zusatz „Keinen Abbruch riskieren“ erschien.