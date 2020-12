Aktion in Kaarst : Musikschüler sorgen für Advents-Stimmung vor Altenheimen

Aktion in Kaarst

Kaarst Echte Adventsstimmung und Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest konnten jetzt trotz der Corona-Pandemie Bewohner, Mitarbeiter und Gäste des Johanniterzentrums, des Vinzenzhauses und des Caritashaus Sankt Aldegundis genießen.

Treger ist Stadtratsmitglied und Vorsitzende des Kulturausschusses. Sie hatte sich überlegt, wie man den Menschen in den Alten-und Pflegeheimen eine Freude in schwieriger Zeit machen kann. Die adventliche Musik fällt unter den juristischen Begriff der „Daseinsvorsorge“ und war deshalb gestattet, zudem hatte sich Treger beim Ordnungsamt rückversichert. Und so stieg die Spannung, als sich die Musiker im Hof des Johanniterzentrums aufstellten.