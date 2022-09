Musical-Premiere in Holzbüttgen : Das Seniorenheim als Legebatterie

Holzbüttgen In der Lukaskirche hatte das Stück „Haus Sonnenschein Premiere. Erzählt wird die Geschichte von einem Geschäftemacher und einem Aufstand der Hausbewohner.

Die Idee des evangelischen Kantors Wolfgang Weber, ein Musical von Senioren für Senioren zu produzieren, führte am Samstagabend zu einer übervollen Lukaskirche in Holzbüttgen. Gut 200 Zuhörer wollten die Premiere eben dieses Musicals erleben.

Die Story: Der weltgrößte Betreiber von Legebatterien kauft das „Haus Sonnenschein“: „Ein Seniorenheim ist wie eine Legebatterie. Wir werden den Stall ausmisten“, sagt der Firmenvertreter Donald Pump. Er wird überzeugend gespielt von Chris Wehrmann, der am Ende zugibt, sich wie ein „grenzdebiler amerikanischer Expräsident“ zu benehmen. Die sich um alles kümmernde Schwester Michaela – Gabriele Langen hat keinen einzigen „Hänger“ - wird durch einen Pflegeroboter ersetzt: „Ihre Frist ist abgelaufen.“ Die 14-jährige Lina Tomm spielt diesen Roboter in perfekter mechanischer Manier. Die fröhlichen Bewohner proben den Aufstand, es gelingt ihnen, das Heim zurückzukaufen, zum Schluss ist alles „happy end“. Donald Pump und Michaela werden sogar ein Paar.

Die Musik: Bekannte Ohrwürmer aus Klassik, Schlager, Chanson und Pop reihen sich aneinander. Die stärksten Titel: Hergried Wolf, die eine glänzende Rolle als Ottilie Jürgens spielt, singt im Damen-Trio „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens. Manfred Päßler, der als „Doktor Schlecht“ eine ewig nörgelnde Rolle verkörpert, ist am Ende der große Retter: „Wenn ich einmal reich wär“ aus dem Musical „Anatevka“. Ein tolles Solo singt auch Bernhard Moormann als „Herr Neuer“. Der Riesenerfolg von Trude Herr „Ich will keine Schokolade“ kam auch beim Kaarster Publikum super an. Besonderen Klang hatten aber alle Mitwirkenden als Chor, der sich aus verschiedenen Kaarster Chören, besonders aber dem Seniorenchor der evangelischen Gemeinde, zusammensetzte. „You‘ll never walk alone im Hause Sonnenschein“ als reiner Damenchor,, der ganze Chor sang im Finale „Echte Fründe ston zesamme“ der „Höhner“ und Udo Jürgens „Das ist die riesengroße Gier, die jedes Leben frisst.“