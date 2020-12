Mundart-Theater in Kaarst : „Nüsser Schnute“ zeigt zum Trost altes Stück auf Youtube

Kaarst Die Corona-Pandemie verhindert auch die Auftritte der Mundart-Theaters „Nüsser Schnute“, das regelmäßig in Kaarst zu sehen ist. Alternativ gibt es im Dezember ein altes Stück auf YouTube.

Sechs Auftritte waren in Kaarst geplant, am Ende blieb das Mundart-Theater „Nüsser Schnute“ aber stumm. Besser gesagt: Es musste stumm bleiben, weil das Coronavirus keinen Auftritt zugelassen hat. Dabei hätte Hildegard Freudenberg mit ihren Kollegen gerne auf der Bühne gestanden, vor allem in Kaarst. Denn hier ist ihre Heimat. „Mich haben im Baumarkt Menschen angesprochen und ihr Mitleid ausgedrückt, dass wir in diesem Jahr nicht auftreten konnten“, sagt Freudenberg im Gespräch mit unserer Redaktion.