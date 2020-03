Mühlenstraße in Kaarst : Umleitung Gefahr für Radfahrer

Kaarst Radfahrer sollen wegen des Kreisverkehrs Umleitung fahren. Diese birgt allerdings Gefahren.

Zuerst wurde der Feldweg auf der L154 von Holzbüttgen nach Büttgen für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt, weil die Bauarbeiten für den Kreisverkehr am Radsportforum begonnen hatten. Dieser soll später den direkten Anschluss von der L154 zur neuen Gesamtschule am Riskeskirchweg ermöglichen. Die Stadt richtete eine Umleitung über die parallel verlaufende Mühlenstraße ein. So weit, so gut. Doch dann hieß es, dass die Umleitung noch einmal für zwei Tage aufgehoben werden muss, weil die Mühlenstraße ertüchtigt werden sollte. Ende Februar wurde sie dann wieder als Umleitung freigegeben.