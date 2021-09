Aktionen in Kaarst : Mobilität stößt oft an Grenzen

Kaarst Zur Woche der Mobilität gab es in Kaarst viele Aktionen. Dabei stand unter anderem ein Rundgang an, bei dem Menschen mit Handicap testeten, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Und der ließ nicht lange auf sich warten.

Die Woche der Mobilität in Kaarst hatte viele Gesichter: Ein Schwerpunkt war die Mobilität von Menschen mit einem Handicap. Eingebettet in diese Aktionstage war der Cleanup-Day, an dem sich 40 Personen beteiligten. Die Verwaltung gab einen Ausblick darauf, wie der Raum gegenüber dem Rathaus und dem Rathausplatz künftig gestaltet werden könnte. Am Samstag und Sonntag war der Verkehr zwischen dem Kreisverkehr und der Einfahrt zum Maubiscenter gesperrt. Sonntagabend ließen es sich Menschen dort schmecken, sie tafelten ganz ohne Autoabgase und Autolärm. Das könnte ein kleiner Vorgeschmack auf die künftige städtebauliche Entwicklung gewesen sein.