Mittelstraße in Kaarst : Mann verschanzt sich in Tankstelle – Großeinsatz der Polizei

Die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort. Foto: Daniel Bothe

Kaarst Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot an der Mittelstraße in Kaarst im Einsatz. Der Grund: Eine noch unbekannte Person soll sich alleine in der dortigen Shell-Tankstelle befinden.

„Wir müssen derzeit von einer Bewaffnung ausgehen“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Um 22 Uhr habe die diensthabende Mitarbeiterin der Tankstelle die Polizei gerufen, nachdem der Unbekannte sie hinaus geschickt hatte.

„Wir wissen noch nicht, was der Mann will“, so die Polizei. Ein Sondereinsatzkommando wurde angefordert und soll in Kontakt mit dem Mann treten. Der Tankstellenbereich und umliegende Straßen sind sind abgesperrt. Der Bereich sollte gemieden werden.

