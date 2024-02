Mitgliederversammlung Bruderschaft Vorst Darum wird der traditionelle Schützenball auf den Mai verschoben

Der traditionelle Schützenball findet nicht mehr im Januar statt, er wurde auf den Mai verschoben. In diesem Jahr wird am 4. Mai gefeiert. Die Bruderschaft erhofft sich mehr Besucher und einen finanziellen Vorteil. Im Januar waren immerhin Heizkosten in Höhe von rund 1.000 Euro angefallen, die möchte sich die Bruderschaft jetzt sparen. Ein Thema waren die Mitgliedsbeiträge: Sie wurden nicht erhöht, im Gegenteil: Schützen zwischen 16 und 18 Jahren müssen künftig deutlich weniger bezahlen. Der Schützennachwuchs liegt der Bruderschaft sehr am Herzen, erfreulich ist die hohe Zahl an Edelknaben – aktuell sind es 59 Jungs. Thomas Schröder sprach von „Fakten, die wir nicht beeinflussen können“ und die dazu führen könnten, dass im nächsten Jahr Beitragserhöhungen ein Thema sein könnten. Ein Streitpunkt am Freitag war die Frage, ob Schützen, die in Uniform zum Schützenball kommen, vom Eintritt befreit werden sollen. Stefan Schwengers war sichtlich enttäuscht, als sein Vorschlag sehr kritisch gesehen wurde. „Zuwendungen an Mitglieder gefährden die Gemeinnützigkeit“, erklärte Brudermeister Thomas Schröder. Und er fügte hinzu: „Das kann uns massiv auf die Füße fallen.“ Schützenbruder Rainer Milde teilte diese Auffassung: „Die Gemeinnützigkeit zu gefährden, wäre bekloppt.“ Das Festheft im vergangenen Jahr war das erste nach vielen Jahren, dass nicht Gerd Grünberg zusammengestellt hatte. Und auch der langjährige Vogelbauer Horst Frassek hatte sein Amt aufgegeben. Für die Vögel ist jetzt Frederic Tillmanns zuständig. Jakob Post ist für die Arbeitskreise zuständig. Auch dort sind dringend Posten zu besetzen. „Der Arbeitskreis Archiv ist derzeit ohne Mitglieder“, erklärte Post. Lange Zeit hatte sich der inzwischen verstorbene Rolf Eberhard mit großem Engagement um das Archiv gekümmert. Gesucht werden Schützen, die, wie Post es ausdrückte, „Spaß am Schnüffeln in alten Bildern und Berichten“ hat. Das ist auch deshalb so wichtig, weil die Bruderschaft in 2030 ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. Die Neuwahlen ergaben: Markus Hannen bleibt Schatzmeister, Michael Dohren wurde als Schießmeister und Jakob Post als 1. Beisitzer wiedergewählt, der alte und neue Pressewart heißt Gerd Dicks. Martin Amann hatte auf eine Wiederwahl verzichtet, als neuer stellvertretender Schriftführer wurde Hendrik Brockmann-Lange gewählt. Die nächsten Termine: Das Regimentsschießen findet am 8. und 9. März statt.