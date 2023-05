Fotos Mega-Baustelle an der Rathausstraße in Kaarst

Die Zielsetzung ist, an der Rathausstraße die Grüne Achse aus dem Altem Dorf mit der Fortsetzung an der Straße Am Siepbach zu verbinden. Zudem wird ein Platz im Schatten der Kirche geschaffen, der die Bürger zum Verweilen einlädt. Damit wird die bestehende Gastronomie mit der Freifläche vor der Kirche verbunden und die alte Ortsmitte aufgewertet.