Hubschrauber-Einsatz im Rhein-Kreis Neuss: Polizei sucht Schülerin aus Meerbusch

Meerbusch/Kaarst Die Polizei sucht ein zwölf Jahre altes Mädchen aus Meerbusch. Agnes B. wird seit Montag vermisst. Die bisherige Suche verlief erfolglos, die Ermittler hatten auch einen Hubschrauber eingesetzt.

Seit Dienstagnachmittag liegt der Polizei die Vermisstenmeldung vor. Die zwölfjährige Agnes B. hat nach derzeitigem Kenntnisstand am Montag gegen 13.30 Uhr ihre Wohnung in Meerbusch-Osterath verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Die Polizei hat zunächst geklärt, ob sich die Schülerin bei Freunden in Kaarst aufhält, was sich bislang nicht bestätigt hat. Auch weitere Suchmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber einbezogen war, führten nicht dazu, das Mädchen zu finden.