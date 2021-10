Maubisstraße in Kaarst : Mysteriöses Knallgeräusch beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Kaarst Es ist ein Fall aus der Kategorie „wieder einmal“: Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend an die Maubisstraße ausgerückt. Zeugen meldeten der Leitstelle um 21.40 Uhr ein lautes Knallgeräusch sowie Rauchentwicklung.

Das bestätigt auch Feuerwehrsprecher Patrick Täpper. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass es „mal wieder ein Böller gewesen ist“, der die Nachbarschaft in den Abendstunden aufgeschreckt hat. „Wir müssen in letzter Zeit immer mal wieder deswegen ausrücken“, sagt Täpper. Das Problem: Die lauten Knallgeräusche kämen nicht nur im Bereich der Maubisstraße, sondern im gesamten Stadtgebiet vor – also zum Beispiel auch in Büttgen und Vorst.