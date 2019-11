Kleinkunst-Abend in Kaarst : Matze Knop – von Anfang an besonders

Matze Knop – von Anfang an besonders

Kleinkunst-Abend in Kaarst

Kaarst Der Lippstädter überzeugte in Kaarst als Parodist, Witzeerzähler – und als „Supa Richie“.

Matze Knop ist mehr als „Supa Richie“: In Vorst überzeugte der 45-Jährige am Samstagabend sein Publikum als höchst unterhaltsamer und vielseitiger Comedian. Er entführte die Zuschauer in die bizarre Welt von „Matzeknopien“, machte sich über Besucher lustig und erwies sich als blendender Parodist. Viel mehr kann man eigentlich nicht erwarten – im Gegenteil: Viele Besucher dürften weit weniger erwartet haben, als ihnen geboten wurde.