Matthias Dönni aus Kaarst : Vom Azubi zum Bundestagsabgeordneten auf Zeit

Kaarst Für vier Tage schlüpfte der Kaarster Matthias Dönni jetzt in die Rolle des fiktiven Bundestagsabgeordneten Frederick Weise.

Gestern noch Azubi und plötzlich Politiker – für vier Tage schlüpfte Matthias Dönni aus Kaarst jetzt in die Rolle des fiktiven Bundestagsabgeordneten Frederick Weise. Damit folgte er der Einladung des realen CDU-Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling und nahm in Berlin an der Parlamentssimulation des Deutschen Bundestages, an „Jugend und Parlament“, teil. Die Teilnehmer waren drei fiktiven Fraktionen zugeordnet. Als Frederick Weise gehörte Matthias Dönni der Fraktion der BP an, der Bewahrungspartei, die ein eher konservatives Profil hatte. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern musste er in den vier Tagen wie die wirklichen Abgeordneten in Ausschusssitzungen und Plenardebatten Gesetzesvorhaben beraten und beschließen. Dönni befasste sich vor allem mit der Chancengleichheit bei Bewerbungen.