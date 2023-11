Traditionen in Kaarst Eine neue Strecke für den Martinszug durch Vorst

„Liebe Kinder, bevor ihr nun nach Hause geht, möchte ich euch bitten, an eine weitere Tradition von uns zu denken. Das Gribschen. Ich weiß, viele Menschen warten auf euch und haben sich viel Mühe gemacht und Vorbereitungen getroffen in der Hoffnung, dass ihr kommt“, so die Ansage über die Lautsprecher. Dieses Angebot nahmen die Vorster Kinder mit ihren Eltern gerne wahr und wurden herzlich an den Haustüren empfangen. Ein Highlight war dabei ein Haus auf der Hauptstraße, dass sich gleich um das komplette leibliche Wohl der Eltern und Kinder mit Würstchen und Getränken kümmerte. „Wir machen das inzwischen seit sieben Jahren und freuen uns jedes Jahr über die vielen strahlenden Gesichter, die uns besuchen“, so die Gastgeberin.