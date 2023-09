Kreativität in Kaarst Kunst im Kleinformat zum Mappentag

Michaela Kura spielt mit Schrift und Bild. Ihre Textspielereien lassen – im wahrsten Sinne des Wortes – mehrere Lesarten zu. Ille Mularski zeigte Scherenschnitte in leuchtenden Pop-Art-Farben. Die 92-Jährige bearbeitet ihre Bilder am PC. Ursula Ringes-Schages konzentriert sich weiterhin auf ihre Bilder mit Gesteinsmehl. „Das ist mein Alleinstellungsmerkmal“, sagt die Kaarsterin. Auf einigen ihrer Arbeiten ist ein Vogel schemenhaft zu erkennen. Es ist der Piepmatz aus einem Gedicht von Hilde Domin. Der Fotograf Robert Stefanski möchte zeigen, was nicht so leicht zu sehen ist. Dafür wartet er geduldig, bis sich ihm das passende Motiv bietet. Fünf Kraniche auf einem Feld, London und ein einziger roter Bus – wann sieht man so etwas schon?