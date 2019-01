Tragödie an Bahnübergang in Kaarst: 24-Jähriger wird von Regionalbahn erfasst und stirbt

Tragödie an Bahnübergang in Kaarst

Kaarst Ein 24 Jahre alter Mann ist am frühen Neujahrsmorgen am Bahnübergang Antoniusstraße von einer Regionalbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann den Übergang als Fußgänger betreten.

Ein weiteres Unglück ereignete sich an der Haltestelle Nikolaus-Knopp-Straße in Heerdt in Fahrtrichtung Neuss. Dort geriet ein laut Zeugenaussagen offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann zwischen zwei Waggons einer U-Bahn. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht.