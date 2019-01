Feuerwehr-Löschzug Kaarst: Erste Versammlung in der neuen Wache in Büttgen

Erste Versammlung in der neuen Wache in Büttgen

Büttgen In Februar wird das neue Feuerwehrgerätehaus eröffnet. Die JHV fand nun aber schon dort statt.

Vor einem Jahr hatte Löschzugführer Frank Matheisen eine mutige Prognose gewagt: „Das ist unsere letzte Jahreshauptversammlung in unserer alten Feuerwache.“ Es sollte knapp werden, aber es hat geklappt: Rund einen Monat vor der offiziellen Einweihung am 16. Februar konnte der Neubau für die Versammlung genutzt werden. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus brachte als symbolisches Geschenk Brot und Salz mit.

Der Umzug ist jedoch noch nicht erfolgt. „Einige Mängel müssen noch beseitigt werden – Kleinkram, nichts Gravierendes“, sagte Matheisen. Stadtbrandinspektor Andreas Kalla lobte den Neubau: „Er ist toll anzusehen und auch zukunftssicher.“ Begeisterten Applaus erntete er für die Feststellung „für mich sind alle Feuerwehrleute Helden“. Er nahm damit Bezug auf Kritik an der Gedenktafel für zwei Feuerwehrkameraden, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben in Frankreich hatten lassen müssen und die auf der Tafel als Helden bezeichnet werden. Der kräftige Applaus machte deutlich, dass sich die Feuerwehrleute nicht in die Ecke der Kriegsverherrlicher drängen lassen wollen.