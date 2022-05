Yvonne Löffler-Das (Volt) ist 44 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und den Kindern in Kaarst. Sie ist als Managerin für Zoll und Exportkontrolle in der chemischen Industrie tätig und für ganz Europa verantwortlich.Themen, die ihr am Herzen liegen, sind vor allem Bildung, Umweltschutz und Wohnen.