Das ist der aktuelle Stand Neues Landesrechenzentrum in Kaarst nimmt Formen an

An der Baustelle im Kaarster Kreuz herrscht reger Betrieb. Viele Bauarbeiter mit Helmen wuseln herum, die Planer diskutieren über die einzelnen Bauabschnitte. Man fühlt sich wie in einer eigenen kleinen Welt, für die Arbeiter steht sogar ein eigener Foodtruck zur Verfügung. Allein in dem Verwaltungs-Container sitzen Dutzende Planer, die die nächsten Schritte besprechen. Erstaunlich: Obwohl erst im Oktober 2023 Kostenpflichtiger Inhalt der Grundstein gelegt worden war, hat der Rohbau schon fast seine maximale Höhe erreicht. „Wir gehen davon aus, dass wir im Mai oder Juni die maximale Höhe erreicht haben“, erklärt Daniel Platz, Oberbauleiter von „Zech Bau“.