Schlaglöcher und Risse auf L390 : Gefährlicher Radweg in Kaarst wird früher saniert

Kaarst Die Deckensanierung an der L390 soll noch in diesem Jahr beginnen. Damit sollen Gefahrenstellen für Radfahrer beseitigt werden. Doch bei diesen Maßnahmen wird es nicht bleiben.

„Klasse, dass dieses Stück als erstes in Angriff genommen wird und die Arbeiten zur Radwege-Erneuerung und zur Deckensanierung noch in 2021 beginnen sollen. Wir haben jetzt aber auch die Zusage, dass direkt im Anschluss dann auch die Erneuerung der westlichen Abschnitte bis hin zur Schiefbahner Straße noch in 2022 folgen werden“, sagt Nina Lennhof, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Die Fraktion hatte sich Mitte Juni in einem Brief an Bürgermeisterin Ursula Baum gewandt und um ein Update über die Gespräche mit Straßen.NRW und dem Verkehrsministerium gebeten. Sie wollte wissen, ob es weitere konkrete Zusagen bezüglich einer möglichen Zeitschiene für die Sanierung gäbe. Zuvor wurde bereits im Sommer 2019 eine Beseitigung der Schäden am Radweg auf Kaarster Stadtgebiet gefordert.