Kunst in Kaarst : Helge Achenbach treibt den „Park der Sinne“ voran

Symposium im Park der Sinne von Helge Achenbach – hier mit Kuenstler Jems Koko Bi und Begleitung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Die Kick-off-Veranstaltung für den „Park der Sinne“ gab spannende Einblicke, was Projektleiter Helge Achenbach in Kaarst plant. Der Tönishof wurde dabei zum internationalen Treffpunkt. Ein Besuch.

Der Verein „Culture without Borders“ lud am Samstag ein, an einen ungewöhnlichen Ort zu kommen: Das Niemandsland hat eine Adresse, Tönishöfe 1. Die Autos der Besucher mussten auf dem Parkplatz der Gärtnerei Hoevels zurückgelassen werden, die letzte Meile wurde per Shuttle zurückgelegt. Die wohl größte „Sehenswürdigkeit“: Kunstkenner und -liebhaber Helge Achenbach, ganz in Schwarz. Er ließ sich in einer Scheune auf der großen Leinwand die Werke von zwölf Künstlern aus Ländern wie China, Frankreich, Litauen, Spanien, Deutschland, der Schweiz sowie der Elfenbeinküste und dem Kongo zeigen.

Etliche von ihnen sollen gemeinsam mit hiesigen Handwerkern Kunstwerke für das Areal rund um das alte Gehöft schaffen. Ähnliche Projekte gibt es bereits beziehungsweise sind geplant, und zwar in Schöneck, in Frankreich, Italien, auf der spanischen Insel Lanzarote und in Litauen. Zentrale dieses internationalen Kunstprojekts soll Kaarst werden.

In der Scheune ging kaum was ohne Dolmetscher. Jems Koko Bi ist wohl der arrivierteste der Künstler, die jetzt auf dem alten Bauernhof ihre Arbeiten präsentierten. Reich werden die Auserwählten nicht werden, aber sie dürften ein wenig berühmter werden. Achenbach und seine Mitstreiter sind ständig auf der Suche nach Menschen, die das Projekt auf unterschiedliche Weise voranbringen können. So waren sie glücklich, dass sich der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sowie Bürgermeisterin Uschi Baum bereits am Freitag blicken ließen. Am Samstag kam dann Lars Christoph, auf den es Helge Achenbach abgesehen hat: „Der Verein ist immer auf der Suche nach jungen, konstruktiven, kunstaffinen Geschöpfen.“ Lars Christoph könne er sich gut als späteren Vorsitzenden vorstellen. Christoph stellte folgendes fest: „Wir müssen die Verankerung des Vereins in Stadt und Kreis noch verstärken.“

Auf einem Schaubild konnten sich Besucher ein Bild davon machen, wie es später rund um den Hof einmal aussehen könnte. Der Baggersee wird noch vier Jahre lang ausgekiest und rückt dann nahe an den Schweinestall ran. Rund um den See ist ein fünf Kilometer Wanderweg geplant, gesäumt mit Kunst. Was es schon jetzt gibt: Lauschige Plätze, die zum Chillen einladen und Teil des „Parks der Sinne“ werden. Und etliche Skulpturen. „Ich bin überrascht von der Qualität der Kunstwerke, die jetzt hier gezeigt wurden“, sagte Stefan Schneider. Er möchte ein ähnliches Projekt in Apulien stemmen.