Veranstaltung in Kaarst Organisatoren äußern Bedenken vor erstem Kultursommer-Festival

Aus Sicht der Organisatoren des Kaarster Kultursommers, der am kommenden Wochenende (17. und 18. Juni) erstmals in der Stadtmitte stattfindet, kann es losgehen. „Wir haben alles geregelt, das Programm steht“, erklärt Nikolaus Thoens, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Kultursommer Kaarst. Sorgen bereiten Thoens und Judith Müller-Willems, Kuratorin für den Bereich Musik, nur noch mögliche externe Störfaktoren. „Wir haben große Bedenken“, erklärt Thoens. Zum einen sorgt sich der Verein darum, dass gleichzeitig zum Kultursommer stattfindende Sommerfest des CDU-Stadtverbandes am Samstag die Besucher verwirren könnte, weil sie glauben könnten, es gehöre zum Programm des Festivals. Zum anderen gibt es Bedenken, ob die vorhandenen Parkplätze ausreichen. Deshalb ruft Thoens Besucher dazu auf, entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu kommen. Ansonsten ist die Vorfreude groß. „Viele aus unserem Verein haben viele hundert Stunden für die Organisation des Wochenendes aufgebracht“, erklärt Thoens. „Es ist ein Experimentierfeld, denn der Kultursommer soll langfristig gedacht werden“, ergänzt Müller-Willems. Denn der Plan ist, dass das Event einmal im Jahr stattfindet – und auf das gesamte Stadtgebiet mit vielen Standpunkten erweitert wird.