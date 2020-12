Kultur in Kaarst : Theaterverein startet Planungen für 2021

Kultur in Kaarst

Vorst Im kommenden Frühjahr soll mit den Proben für „Der gute Mensch von Sezuan“ begonnen werden. Die Schauspieler lernen bereits die Texte.

Zu all den Kulturveranstaltungen, die coronabedingt in diesem Jahr ausfallen mussten, gehören auch die sechs Aufführungen von „Der gute Mensch von Sezuan“ im Vorster Tuppenhof. Trotzdem gibt es für Theaterfreunde in Kaarst eine frohe Botschaft: Der Theaterverein Kaarst denkt längst noch nicht ans Aufhören: „Wir haben fest vor, im Frühjahr 2021 mit den Proben zu beginnen, einige der Schauspielerinnen und Schauspieler lernen schon jetzt ihre Texte“, sagt Wilhelm Schiefer.