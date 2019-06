Krönungsball in Kaarst : Ralf Stutz zu Tränen gerührt

Kaarst Die gute Nachricht vorweg: Nachdem Minister Günter Heinzmann beim Frühschoppen am Montag noch gefehlt hatte, marschierte er bei der Parade am späten Nachmittag mit.

Spuren seines Sturzes waren nicht mehr zu sehen. Als der erste Brudermeister Claus Schiffer nach dem Zapfenstreich im Festzelt am Abend dann mit der Krönung begann, wurde es auf der Tribüne emotional. Schiffer stellte das Königs- und die Ministerpaare persönlich vor – und als er erwähnte, dass Ralf Stutz bereits im Jahr 2013 als Minister seines guten Freundes Günter Mödder fungierte, liefen bei Stutz die Tränen. Hintergrund ist dabei wohl der plötzliche Tod seines Zugkollegen im Jahr 2017. Trotzdem war es für Stutz der Höhepunkt seines Regierungsjahres. „Als ich im vergangenen Jahr den Vogel abgeschossen habe, habe ich schon an meine Rede am Schützenfest-Montag gedacht“, sagte Stutz. Und diese Rede geht als eine der kürzesten in die Geschichte der Kaarster Könige ein – er bedankte sich ganz einfach bei allen Schützen für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr. Ulrich Eßer, in diesem Jahr zum ersten Mal Präses der Bruderschaft, entschuldigte sich vorher für einen „Anfängerfehler“. Der Pfarrer hatte am Abend den Abmarsch vom „alten Rathaus“ verpasst, weil er dachte, die Aufstellung des Krönungszuges sei am „neuen“ Rathaus. Der Geistliche bewies Humor, indem er sich eine Spießkordel auslieh und sich selbst bestrafte – Eßer spendete 20 Euro an die Jungschützen. Sein erstes Schützenfest in Kaarst sei trotzdem „sehr schön“ gewesen und er habe auch viele Angebote erhalten, aktiv in einem Zug mitzumachen – allerdings keins angenommen. „Ich hätte schon Interesse. Aber wenn ich einem Zug zusage, muss ich den anderen leider absagen“, erklärte er. Und das wolle er nicht.