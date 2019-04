Auch Kaarster betroffen: Kritik von Fluglärmgegnern nach Gipfel in Hamburg

Kaarst Der jetzt erfolgte zweite Luftfahrtgipfel der Bundesregierung in Hamburg macht nach Angaben von Teilnehmern keine Hoffnung darauf, dass in diesem Sommer weniger Chaos entsteht als im vergangenen Jahr. Dazu erklärt der Vorsitzende des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ Werner Kindsmüller: „Dieses ernüchternde Ergebnis kommt nicht unerwartet.

Was Verkehrsminister Andreas Scheuer nach der Tagung als ,Ruckeleien in den Abläufen’ bezeichnet hat, wird für uns Anlieger bedeuten, dass Verspätungen auch in diesem Jahr unsere Sommernächte erheblich stören werden.“

Mit kleineren Optimierungsmaßnahmen werde man den strukturellen Problemen des Luftverkehrs nicht Herr werden, so Kindsmüller. „Immer mehr Wachstum, ruinöser Preiswettbewerb und fehlende politische Aufsicht hat dazu geführt, dass das gesamte System des Luftverkehrs an seine Grenzen gestoßen ist.“ Ein Wachstum von vier Prozent, wie für dieses Jahr vorhergesagt, könne allein schon der Luftraum nicht mehr verkraften. Deshalb sei es an der Zeit, die Zahl der Flüge zu senken. So könnten die innerdeutschen Flüge wegfallen. Zudem müssten die öffentlichen Subventionen des Flugverkehrs gestrichen werden. Der Verkehrsminister müsse zudem nach dem Vorbild von Hamburg die Gewinne durch mutwillig herbeigeführte verspätete Nachtlandungen abschöpfen, um keine materiellen Anreize zu bieten.