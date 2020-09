Kandidaten, Benachrichtigung und Wahllokale : Die wichtigsten Fragen zu den Stichwahlen 2020 im Rhein-Kreis Neuss

Offenbar gibt es in Kaarst viele Bürger, die heute im Wahllokal wählen wollten, allerdings nicht durften. Die Stadt schreibt auf Facebook:



Aktuelle Infos zur Stichwahl



Aus aktuellem Anlass folgende Informationen zur Briefwahl bzw. nicht zugestellten Wahlunterlagen.



1. Wie durch die Verwaltung mitgeteilt, haben alle Briefwähler automatisch neue Wahlunterlagen erhalten, die a) beim ersten Wahlgang schriftlich auch für die Stichwahl Briefwahl beantragt haben, b) die per App oder E-Mail Briefwahl im ersten Wahlgang beantragt haben oder c) gar keine Angaben zum Wahlverhalten gemacht haben. Wurde postalisch nur die Briefwahl für die Kommunalwahlen am 13. September beantragt und die Stichwahl nicht ausgewählt, erfolgte jedoch keine Zustellung der Unterlagen für die Stichwahl. In diesem Fall musste die Briefwahl erneut beantragt werden.

2. Eine Beantragung neuer Unterlagen ist laut Kommunalwahlordnung nur bis gestern, 12 Uhr, möglich gewesen. Auch dies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ausnahmen davon können nicht gemacht werden.

3. Leider gab es offenbar ein Problem in der Zustellung von Wahlunterlagen durch die Deutsche Post im Kaarster Norden, Wahlbezirk 1. Die Unterlagen wurden seitens der Stadtverwaltung rechtzeitig versandt. Wie viele Briefwähler von der nicht erfolgten Zustellung betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Teilweise wurden offenbar Unterlagen zugestellt, da aus dem genannten Bezirk Briefwahlunterlagen wieder bei der Stadt eingetroffen sind. Teilweise waren auch Wahlberechtigte aus dem genannten Wahlbezirk 1 bis gestern Mittag persönlich im Wahlbüro, um neue Unterlagen zu beantragen. Offenbar ist dies nicht allen Fällen erfolgt. Für diese Wahlberechtigte ist eine Teilnahme an der Stichwahl leider ausgeschlossen.