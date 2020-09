Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Kaarst

Kaarst Am 13. September werden in Kaarst ein neuer Stadtrat, ein neuer Bürgermeister, der Landrat und ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen.

Wie haben die Parteien bei der letzten Kommunalwahl abgeschnitten?

Wie hoch war die Wahlbeteiligung?

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Die zukünftige Stadtentwicklung spielt in Kaarst eine wichtige Rolle. Es gibt ein Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept, mit dem die Innenstadt und der Stadtpark umgestaltet werden sollen. Besonderes Augenmerk richten die Parteien in diesem Zusammenhang auf die Bereiche Bezahlbares Wohnen und Mobilität. Dabei spielt eine bessere Verbindung der einzelnen Ortsteile mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und die Verbesserung der Radwege eine große Rolle. Auch der Verkehr in der Stadtmitte soll verbessert werden, dazu gibt es bereits einige Ideen. Wichtig ist auch das Thema Klimaschutz in all seinen Facetten. Damit diese Themen auch finanzierbar sind, müssen die Gewerbegebiete in Kaarst ausgebaut werden. Dazu gehört eine gute Wirtschaftsförderung und klimafreundliches Bauen. Eine große Rolle spielt auch die Bildung in Kaarst. Durch den Neubau der Gesamtschule Büttgen und der Grundschule Stakerseite sind hier bereits zwei Projekte angestoßen worden. Die Corona-Krise hat zudem gezeigt, dass im Bereich Digitalisierung noch viel Luft nach oben ist in Kaarst.