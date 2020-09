Lars Christoph tritt in der Stadt Kaarst für die CDU als Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl am 13. September an. Er ist seit 13 Jahren CDU-Vorsitzender. Der 41-Jährige arbeitet als Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht in einer Kölner Kanzlei.



