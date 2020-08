Werner Kindsmüller, Lars Kuhlmeier, Ursula Baum (zugeschaltet), Lars Christoph, Gerhard Schmitz und Nina Lennhof (v.l.) haben am Dienstagabend in der evangelischen Auferstehungskirche über ihre Ideen zum Klimaschutz diskutiert. Die Diskussion verlief ruhig, lediglich Kindsmüller brachte ein wenig Stimmung in die Kirche. NGZ-Foto: seeg Foto: Stephan Seeger