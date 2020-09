Seniorenbeirat in Kaarst : Beim Thema Barrierefreiheit ist noch „Luft nach oben“

Kaarst Vor einigen Wochen war Lars Christoph als CDU-Bürgermeisterkandidat dran, nun seine FDP-Konkurrentin Ursula Baum. Der Seniorenbeirat wollte von ihr wissen, wir sie als Bürgermeisterin das Leben der rund 14.000 Senioren in der Stadt Kaarst lebenswert gestalten möchte.

Gemeinsam mit Jürgen Garbang, der für den kommenden Seniorenbeirat kandidiert, quetschte der Vorsitzende Manfred Schmidt Baum zu den Belangen der Senioren aus. „Ich freue mich, dass es bald wieder einen Seniroenbeirat geben wird“, stellte Baum klar. Dafür hatte sich die FDP damals engagiert, und nicht in allen Kommunen in NRW gibt es dieses Gremium. Gemeinsam mit den Liberalen Seniroen haben sich die Freien Demokraten für das neu geplante Quartier am Dreeskamp eingesetzt und das Projekt Cohousing an der Birkhofstraße in Büttgen unterstützt. „Wir haben viele Senioren, die aus ihrem Haus ausziehen würden, wenn sie könnten“, glaubt Baum. Das Problem bezahlbarer Wohnraum für Senioren sei nur über städtische Grundstücke zu regeln – in Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugesellschaft, die nur für Kaarst eintritt. Das ist die Wunschvorstellung der Bürgermeisterkandidatin.