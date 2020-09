Bürgermeisterkandidatin in Kaarst : Ursula Baum erneuert Wunsch nach neuem Schwimmbad

Das Hallenbad in Büttgen ist vor 50 Jahren an der Olympiastraße gebaut worden. Foto: Andreas Baum

Kaarst Vier Bürgermeister-Kandidaten sind dem Aufruf des Stadtsportverbandes gefolgt und haben ihre Visionen von der Zukunft des Sports in Kaarst geteilt. Dabei spielt auch ein neues Schwimmbad eine Rolle.

Der Stadtsportverband hat den fünf Kandidaten, die sich am kommenden Samstag zur Wahl auf das Bürgermeister-Amt stellen, Fragen zur Zukunft des Sports in der Stadt gestellt. Vier von ihnen haben ihre Antworten geschickt, nur Gerhard Schmitz (FWG) hat bislang nichts von sich hören lassen. „Das finde ich schade“, sagt Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. In seiner Sprache ausgedrückt: „Es ist unsportlich, wenn man gar nicht reagiert. Da er aus Kaarst kommt, hätte er ja zumindest sagen können, wie sich die Sportlandschaft in der Stadt in den letzten 50 Jahren entwickelt hat.“ Von den Antworten der übrigen vier Kandidaten war Volker „sehr angetan“. Sie alle hätten nahezu den gleichen Zungenschlag in ihre Antworten gelegt: Der Sport sei ein bedeutender Faktor für die Gesellschaft in Kaarst und müsse weiter gefördert werden. Einigkeit herrschte auch in dem Punkt, dass der Sport für das Stadtmarketing eine große Rolle spielt.

Bei einigen Fragen wurde jedoch der jeweilige parteipolitische Zungenschlag deutlich. So schrieb Nina Lennhof (Die Grünen) zur geplanten Freizeitanlage am Bruchweg, dass ihre Partei sich dort hätte gut Wohnbebauung vorstellen können, mit der jetzigen Lösung, vor allem mit der BMX-Strecke für Jugendliche, aber sehr zufrieden sei. „Lars Christoph hat seine Antworten gewohnt klar formuliert und Ursula Baum merkt man an, dass sie aus dem Sport kommt“, fasst Axel Volker zusammen. Lars Kuhlmeier (SPD) habe seine Antworten eher aus der Beobachterrolle heraus verfasst.

In einer Sache stellte die FDP-Kandidatin Baum eine klare Forderung an sich selbst, sollte sie denn gewählt werden. Bei der Frage, was sie sich für die Sportlandschaft im Jahr 2030 wünscht, antwortet Baum: „Ich wünsche mir ein neues Schwimmbad. Unseres wird 2020 schon 50 Jahre alt und nicht erst seit Corona funktioniert dort nur noch jede vierte Dusche.“ Als Fläche biete sich die alte Gesamtschule in Büttgen an, weil dort aufgrund des Fußballplatzes nebenan eine Wohnbebauung für sie nicht infrage kommt Lars Kuhlmeier (SPD) würde liebend gerne die 50 Jahre alten, maroden Umkleidekabinen am Kaarster See erneuern und die Hermann-Dropmann-Bezirksanlage in Büttgen „fit für die Zukunft“ machen.