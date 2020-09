Letzte Rede im Rat : Nienhaus richtet in letzter Rede Appell an neuen Stadtrat

Kaarst Bei ihrer letzten Ratssitzung hat die scheidende Bürgermeisterin, Ulrike Nienhaus, auf die letzten fünf Jahre zurückgeblickt und den neuen Rat in die Pflicht genommen.

Nienhaus nutzte ihre rund 40-minütige Rede, um die Ratsmitglieder der kommenden Legislatur auf stürmische Zeiten vorzubereiten, gleichzeitig blickte sie nicht ganz ohne Stolz auf das, was sie gemeinsam mit den Ratsfraktionen in den vergangenen fünf Jahren für die Stadt erreicht hat. Dabei war die Krise „ein ständiger Begleiter unserer Arbeit“, stellte Nienhaus fest. Dass die letzte Ratssitzung im Albert-Einstein-Forum und nicht wie gewohnt im Bürgerhaus stattfindet, sei die Folge der „größten Pandemie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, wie Nienhaus die Corona-Krise nennt. Die Zahlen in den letzten Tage hätten gezeigt, dass die Lage „sehr sensibel“ ist. Doch die Stadt habe die Krise so gut wie möglich bewältigt: Aussetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung, Beratung in Notlagen, Online.Marktplatz, Ausweitung der Außengastronomie und nicht zuletzt das „Drive-in-Comedy“. „Wir haben damit vielen geholfen und den Menschen ein Stück Sommermärchen gebracht“, so Nienhaus, die sich bei allen städtischen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten bedankte.