Krach nach Wahldebakel : Kampermann fordert Rücktritt von CDU-Spitze

Kaarst Nach dem Wahldebakel kommt die Kaarster CDU nicht zur Ruhe. Nun hat sich der stellvertretende Bürgermeister Heinz Kampermann zu Wort gemeldet.

„Ich bin bereit, alle notwendigen Funktionen zur konstruktiven Mitarbeit zu übernehmen“, schreibt er. Zugleich fordert er den Rücktritt des Parteivorsitzenden Lars Christoph, der beiden Stellvertreter Franjo Rademacher und Sabine Mieruch sowie der beiden Orstvorsitzenden. Als Begründung führt Kampermann die beiden Wahldebakel der CDU an. Zudem fordert er Koalitionsgespräche mit der FDP zu beginnen. Diese hält Kampermann aufgrund des Ergebnisses für „zwingend erforderlich“, da die FDP-Kandidatin Ursula Baum in der Stichwahl alle Wahlkreise für sich entscheiden konnte.

Der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Franjo Rademacher reagierte auf die Vorwürfe. „Wir nehmen die Vorschläge mit Interesse zur Kenntnis. Er reiht sich damit ein in viele Anregungen und Vorschläge, die wir aus unserer Mitgliederschaft erhalten haben“, sagte er: „Wie bekannt tagt am Donnerstag der Parteivorstand. Dort werden auch alle im Zusammenhang mit den Wahlen stehende Fragen und Vorschläge intensiv beraten und Entscheidungen getroffen. Dass Herr Kampermann im Vorfeld dieser Sitzung, zu der er ebenfalls eingeladen ist, in dieser Form den Weg in die Öffentlichkeit sucht, spricht für sich. Als konstruktives Verhalten zum Wohl der CDU ist dies nicht zu bezeichnen. Die Forderungen reihen sich ein in sein Verhalten bereits lange vor der Wahl ein. Er hat sich in Wort und Bild nachweisbar gegen die Wahl des CDU-Kandidaten engagiert eingesetzt. Auch dies ist kein konstruktives Verhalten zum Wohl der CDU.“