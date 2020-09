Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Kaarst – Wer wird Bürgermeister?

Das Rathaus in Kaarst. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Kaarst an. Die Entscheidung zur Wahl des Bürgermeisters fällt zwischen Lars Christoph (CDU) und Ursula Baum (FDP). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Mit 32,86 Prozent verfehlte Lars Christoph (CDU) die absolute Mehrheit. Ursula Baum (FDP) zieht mit 29,64 Prozent in die Stichwahl ein.

Lars Christoph ist seit 13 Jahren CDU-Vorsitzender. Der 41-Jährige arbeitet als Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht in einer Kölner Kanzlei. Vor der Stichwahl bekommt er Unterstützung von den Grünen.