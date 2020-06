Kommunalwahl 2020 in Kaarst : SPD will einen neuen „Spirit“ im Rathaus

Vlora Kqiku, Dietmar Ibach, Göran Wessendorf, Fraktionschefin Anneli Palmen, Hildegard Kuhlmeier und Sabine Kühl (v.l.) treten bei der Kommunalwahl für die SPD an. Sie belegen auch die vorderen Listenplätze. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Die Genossen haben am Freitagabend in der Realschule ihre Reserveliste aufgestellt. Die wird von der amtierenden Fraktionsvorsitzenden Anneli Palmen angeführt. Sie bwirbt sich auch um das Direktmandat in Büttgen.

Von Elisabeth Keldenich

Haben die Kaarster Bürger ein Problem, so sollte man ihnen nicht sagen, was nicht geht, sondern eine Lösung anbieten – aber mit dem aktuellen „Spirit“ der Verwaltungsspitze gehe das nicht, meinte Anneli Palmen, SPD-Fraktionsvorsitzende im Kaarster Stadtrat.

Kämpferischer „Spirit“ durchzog auch die Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am 13. September. Von den 125 Mitgliedern des Ortsvereins besuchten am Freitagabend 25 die Aula der Realschule, um die Reserveliste für den Wahlkampf zu bestimmen. Die Versammlung leitete Udo Bartsch, Stadtverbandsvorsitzender der SPD Korschenbroich. Auf der Liste standen entsprechend der Anzahl der Wahlkreise 22 Personen.

Info Bürgerbrennpunkt in Vorst geplant Gewählte Gereon Schüller, Hildegard Kuhlmeier, Monika Hartings, Faridt Anoune, Ulrike Bruckner-Kindsmüller, Ingo Lange, Christiane Lempke, Herbert Palmen, Silke Hackspiel-Ibach, Lothar Fink, Tanja Lucci, Alfred Lempke, Frank Kühl, Pascal Ibach. Bürgerbrennpunkt Freitag, 19. juni, 16 Uhr am Eustachiusplatz.

Anneli Palmen tritt nach vielen Jahren in Kaarst nun in Büttgen an, um es laut eigener Aussage „roter“ zu machen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde entfiel auf fast alle Bewerber die volle Stimmenanzahl von 24 der Wahlberechtigten (Bürgermeisterkandidat Lars Kuhlmeier wählte nicht mit). Lediglich Hildegard Kuhlmeier bekam 23 Stimmen bei einer Enthaltung und Anja Weingran ebenfalls 23 bei einer Nein-Stimme.

Bei der Wahl der Reserveliste für den Stadtrat gab es keine Überraschungen – alle Kandidaten vereinigten 24 Stimmen auf sich. Anneli Palmen steht auf Listenplatz eins, gefolgt von Göran Wessendorf, Sabine Kühl, Dietmar Ibach und Anja Weingran. Letztere gehört mit Tobias Pfeiffer, Vlora Kqiku und Justus Schlösser zur jüngeren Generation. Durch diese Verjüngung wird es Anneli Palmen in Hinblick auf die Zukunft „nicht bang“, zudem freut sie sich darüber, dass diverse Berufe der Bewerber die Breite der Gesesellschaft spiegeln.

Im Wahlkampf gelte es, „Zähne zu zeigen“, sagte Palmen. Ihr sehr großes Anliegen: Es gibt in der jetzigen Fraktion zu wenig sachkundige Bürger für die Ausschüsse. In diesem Punkt hofft sie auf Verbesserung.