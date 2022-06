Kommentar zur Umgestaltung der Rathausstraße in Kaarst : Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel

Kommentar zur Umgestaltung der Rathausstraße in Kaarst

Kaarst Der Beschluss datiert vom 20. September 2020: Damals hatte sich der Bau- und Umweltausschuss für den Umbau der Rathausstraße sowie der angrenzenden Außenanlagen der Kirche entschieden. Und passiert ist bis heute – genau – nichts.

Es sollte endlich etwas Sichtbares für die Bürger sein, das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept in seiner ersten Ausführung sollte durch die Maßnahmen spürbar, erlebbar werden. Liegt es an der Verwaltung, dass mit der Umsetzung bislang noch nicht begonnen wurde? Oder an der Kirche, die bei der Gestaltung auch Mitspracherecht hat und einen Teil der Kosten trägt? Vermutlich tragen beide ihren Teil dazu bei, aber im Prinzip ist es auch egal: Die Bürger wollen endlich Ergebnisse sehen.