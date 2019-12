Kommentar : Eine Gefahr für Lars Christoph

Kaarst Kurz vor Weihnachten hat Ursula Baum mit ihrer angekündigten Kandidatur für einen Paukenschlag gesorgt. Doch wie groß sind ihre Chancen am Ende tatsächlich, die Wahl zu gewinnen und neue Bürgermeisterin zu werden?

Zuerst einmal muss die Amtsinhaberin sich klar werden, was sie in Zukunft machen will. Das ist der einzige Haken bei Baums Kandidatur. Die Zeichen, dass Ulrike Nienhaus allerdings nicht mehr als Kandidatin antritt, sind deutlich zu erkennen. Wieso sonst sollte Baum mit dieser Nachricht um die Ecke kommen? Sollte sie tatsächlich auf dem Wahlzettel stehen, stehen ihre Chancen gar nicht mal schlecht, sich gegen den CDU-Kandidaten Lars Christoph durchzusetzen. Dieser hatte im CDU-internen Gerangel um die Kandidatur viel Gegenwind bekommen. Nicht auszuschließen, dass diejenigen CDU-Mitglieder, die Nienhaus favorisierten, ihre Stimme nun Ursula Baum geben. Mehr noch: Davon ist fast auszugehen, denn die Wahl des Bürgermeisters ist eine Personen- und keine Parteiwahl. Ihre Kandidatur stellt eine Gefahr für die Ziele von Lars Christoph dar.