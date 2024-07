Kollision in Kaarst Fünf Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Bei einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen auf der L381 bei Büttgen sind am Dienstag kurz vor 8 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 53-jähriger Neusser bog von der K37 aus Richtung Büttgen kommend nach rechts auf die L381 in Richtung Korschenbroich ab. Er stieß dabei mit einer auf der L381 fahrenden 40-jährigen Neusserin zusammen. Diese kollidierte wiederum mit zwei Fahrzeugen – von einer 55-jährigen und einer 47-jährigen Neusserin, welche auf der Linksabbiegespur in Richtung K37 warteten. Das Auto der 47-Jährigen wurde durch den Aufprall zusätzlich auf einen dahinter wartenden Pkw einer 76-jährigen Kaarsterin geschoben.