Königs- und Oberstehrenabend in Kaarst Schützen stimmen sich auf Holzbüttger Schützenfest ein

Am kommenden Wochenende wird in Holzbüttgen Schützenfest gefeiert. Doch schon am Samstagabend warf dieses große Ereignis seine Schatten voraus: Der Königs- und Oberstehrenabend ist eine bewährte Einstimmung auf das Fest. Das Wetter zeigte sich nicht gerade von seiner besten Seite, aber die Schützen sind diesbezüglich optimistisch. Irgendwann muss der Sommer ja kommen und wenn nicht jetzt, wann dann?